Hyundai sõitja Dani Sordo avas uue hooaja osas pisut kaarte

Adamo on vihjanud DirtFishile, et kaalub tõsiselt kolmanda täiskohaga sõitja varianti. Sel juhul võiks tema valik langeda noorukesele Oliver Solbergile .

Sordo tunnistas DirtFishile, et uue hooaja osas on kõik lahtine, kuid ta sooviks MM-sarjas jätkata.

2019. aasta jaanuaris Hyundai tiimijuhiks tõusnud Adamo tunnistas, et meeskond on valmis oma kolmanda sõitja poliitikat muutma. "See, et mingi asi töötas 2019. aastal, ei tähenda, et see peaks töötama aastal 2022. Sa ei pea kogu aeg oma otsuste juurde jääma," sõnas ta.