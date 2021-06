Ajalugu teha ihkava Clippersi võtmemängija peab järjekordse mängu vahele jätma

"Loomulikult mõtlevad mängijad sellele, et meil on esmakordselt võimalus jõuda konverentsi finaali," sõnas Lue NBA kodulehe vahendusel. "Mina olen aga keskendunud ning minu töö on teha kindlaks, et ka teised oleksid homseks keskendunud. Teame, et sellest tuleb raske kohtumine. Jazzil on selg vastu seina ehk nad teevad endast kõik, et kohtumine võita."