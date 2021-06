Legendaarne Dallas Mavericksi peatreener lahkub ametist

"Pärast viimase nädala jooksul toimunud mitmeid kokkusaamisi Mark Cubaniga (Mavericksi omanik - toim) teatasin talle, et ma ei jätka enam Mavericksi peatreenerina," vahendas Eurohoops 61-aastase ameeriklase sõnu. "See oli puhtalt minu enda otsus. Minu perel ja mul on selja taga 13 aasta pikkune võrratu kogemus selles linnas koos suurepäraste inimestega. Dallas jääb alati minu koduks, kuid olen elevil juba järgmise peatüki suhtes enda treenerikarjääris."

"Rick teatas mulle täna, et lahkub ametist," sõnas Cuban pressiteate vahendusel. "Lisaks suurepärasele treenerile on ta hea sõber ja usaldusisik. Tänan Ricki kõige eest, mis ta meile andnud on. Soovime talle kõike head."

13 aastat Mavericksi juhendanud Carlisle'il oli tegelikult klubiga kehtiv leping veel kaks aastat. Carlisle tüüris klubi kuuel korral NBA play-offi. 2011. võitis Mavericks tema käe all klubi ajaloo senise ainsa NBA tiitli. Kus ameeriklase karjäär jätkub, pole veel teada.

Carlisle'i lahkumine on juba teine suurem muutus Mavericksis lühikese aja jooksul. Nimelt selgus paar päeva tagasi, et 24 aasta järel on lõppenud koostöö Dallase meeskonna ja peadirektori Donnie Nelsoni vahel. Just Nelson mängis suurt rolli Dirk Nowitzki ja Luka Doncici meeskonda toomisel.

"See oli minu jaoks üsna raske," tunnistas Doncic. "Mulle väga meeldis Donnie. Tean teda lapsest saadik ning just tema valis NBA draftis mind. Minu jaoks oli see raske, aga ma pole see, kes otsuseid teeb."

NBA koduleht toob välja, et Mavericks pole sugugi ainus klubi, kes uut peatreenerit otsib. Lisaks on juhendajata hetkel New Orleans Pelicans, Washington Wizards, Orlando Magic, Indiana Pacers, Portland Trail Blazers ja Boston Celtics.