Luka Doncic ja Kristaps Porzingis. Dallas Mavericksi poolehoidjate lootusi on täitnud ainult esinmene.

22-aastase korvpallitähe Luka Doncici viimase kahe nädala mängud lähevad NBA ajalukku. Sloveeni numbrimaagia on tore, ent tuleb otsa vaadata karmile reaalsusele – Doncic ja Dallas Mavericks on samas kohas kus aasta tagasi, võib-olla on seis isegi kehvem.