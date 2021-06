Magic Johnson nimetas Lakersi suurima patuoina

"Ma ei arva, et ta (Schröder) on Laker. Ma ei tea, kas temaga sõlmitakse uus leping või mitte, kuid ma ei arva, et ta toob meeskonda võitjamentaliteeti ja sellist suhtumist, mida me vajame. Minu jaoks ta ebaõnnestus selles seerias," sõnas Johnson, vahendab Eurohoops.