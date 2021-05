Barcelona jahib Sergio Agüero allkirja

32-aastasest Agüerost, kes on Citys löönud 388 mänguga kokku 258 väravat, saab tänavuse hooaja järel vabaagent.

Kuigi Barcelona peab finantsraskuste tõttu kulusid koomale tõmbama, on Agüero nende jaoks ihaldusväärne sihtmärk, sest argentiinlase eest pole vaja maksta üleminekutasu.

"See pole Lionel Messi palve, kuid kahtlemata on see käik üks võimalus teda Barcelonasse jääma meelitada," lisas Balague.