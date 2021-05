KOMMENTAAR | Mängu lõpus reegleid ei muudeta. Süüdi pole valitseja, vaid sügisene ühine lauslollus

Play-off seeriad on pallimängusarjade kulminatsioon. Mängitakse ju läbi hooaja peamiselt selle nimel, et saada hooaja otsustavateks kohtumisteks soodne asetus või mõnes suuremas sarjas üldse kohamängudele pääseda. Just nendes heitlustes tõusevad esile kangelased, tekivad intriigid ja näeme tõelise spordi lahutamatuks osaks olevat draamat.

Kulminatsioonist loobumine on oma olemuselt totter. Vaatamata sellele on hea, et HC Tallinna, Kehra Horizon Pulp&Paperi ja Viljandi soov, mängida Eesti käsipalli meistriliigas play-off kohtumisi, ei täitunud.