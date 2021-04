Nimekate täiendustega Eesti käsipallikoondis võttis jalgpalluritelt õppust

Tabeliseis teises alagrupis on intrigeeriv – Saksamaal on täisedu kaheksa punkti, Bosnia ja Hertsegoviinal neli ning Eestil ja Austrial kaks silma. Alagrupi kaks esimest saavad otsepääsme 2022. aasta jaanuaris Ungaris ja Slovakkias toimuvale finaalturniirile. Kaheksa alagrupi peale edenevad ka neli edukamat kolmanda koha saavutanud koondist.

"Sellega seoses koostasime nii-öelda kiirreageerimisrühma, kuhu kuulub 16 mängijat ja uued taustajõud. Nende seas on nii koroonaviiruse läbipõdenuid kui ka täielikult vaktsineeritud inimesi. On väga rõõmustav, kui positiivselt on mängijad, treenerid ja klubid kaasa tulnud, et sellist valmisolekut kinnitada," selgitas Orasson.

Praeguse seisuga on peatreener Thomas Sivertsson kutsunud põhikoondisse 18 pallurit. Jaanuarikuisest koosseisust ei saa vigastuse tõttu kaasa teha Andris Celminš ja Otto Karl Kont, erinevatel põhjustel puuduvad ka Karl Roosna ja Martin Grištšuk. Jaanuaris Bosnia ja Hertsegoviina vastu eemale jäänud Alfred Timmo ja Ott Varik on aga tagasi.

"Sel korral on meil koos veidi kogenum meeskond kui jaanuaris. Aga samas on ka Alfred Timmo tagasi, mis on loomulikult tähtis. Nagu ikka koondise elus, on ka puudujaid. Eriti kahju on Jürgen Roobast, kes viimastel kordadel pole koroonapiirangute tõttu Prantsusmaalt minema saanud ja nüüd jäi haigeks," lausus peatreener Sivertsson.