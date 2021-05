Ott Tänak selgitas Hyundaisse jäämist: see on perfektne lahendus. Ma ei pea kolima autosse, mida on ilma minuta arendatud

"Paljud inimesed on küsinud, kuidas me nii varakult Hyundai Motorspordiga kokkuleppe sõlmisime. Vastus on lihtne: pärast Arktika rallit oli pikk paus. Kaks kuud ei olnud praktiliselt midagi teha. See oli paras aeg, et asjad paika panna," teatas Tänak.

"Nüüd läheme Portugali ja seejärel Sardiiniasse ning hooaeg läheb päris pingeliseks. Meil on rallid, rallieelsed üritused ja arendustestid. Töötame siis iga päev, polnud mõtet seda otsust edasi lükata. Nüüd saab keskenduda oma asjadele. See on perfektne lahendus."

"Üks suuri põhjuseid, miks jäin Hyundaisse, on seotud uute reeglitega. Meeskonna vahetamine tähendanuks minekut autosse, mida on ilma minuta testitud ja arendatud. Nüüd saame ise auto sünni juures olla ja ma loodan, et see on väga määrav asi. See on igatahes meie plaan. Ja kui asjad ei lähe nii, siis on see üksnes meie viga," selgitas 2019. aasta maailmameister.

"Eelmise aasta lõpus ja tänavuse aasta alguses käisid läbirääkimised praktiliselt kõigi kolme tiimiga, aga kõige tähtsam on, et nüüd saame uue auto arendamise juures olla algusest peale. WRC-s ootab ees suurim regulatsioonimuudatus, mis meil kunagi on olnud. See, mis meil järgmisel aastal on, ei ole selline auto, mida oleme varem tundnud. See on esmakordselt hübriid, mis on põnev, kuid samas ka suur väljakutse."

Tänak lisas, et M-Spordist Hyundaisse palgatud insener Christian Loriaux on väga tähtis lüli auto arendamisel.

"Nagu te olete ehk lugenud, siis on selle väljakutse jaoks meil keegi lisaks - Andrea (tiimijuht Adamo - toim.) tegi tõeliselt head tööd ja tõi Christian Loriaux' meeskonda. Andrea paneb meie heade esituste ja võitude nimel kõik välja," kiitis eestlane tiimijuhti. "Ma olen kindel, et Christian on üks neist, kes on näidanud oma geniaalsust. Kõik tema teadmised kuluvad meile kindlasti väga ära. Meie meeskond töötab kõige nimel väga kõvasti, Hyundais on palju-palju toimumas," tunnustas eestlane tööandja pingutusi.

Tänak avaldas ühtlasi heameelt, et ka Thierry Neuville jätkab Hyundais.

"Olen kindel, et nägite, et ka Thierry (Neuville) kirjutas lepingule samal ajal alla kui mina. Ma olen selle üle õnnelik. Niimoodi on meeskond kindlasti tugev. Thierry on suurepärane sõitja, selles pole mingit kahtlust, ja kui teil on meeskonnakaaslane, kes suudab teid tagant suruda, siis viib see teid alati edasi. Nüüd peame lihtsalt jälgima, kes hakkab sõitma kolmandas masinas. Andrea on teinud viimastel aastatel suurepärast tööd, mis on toonud kaks meeskondlikku MM-tiitlit. Ma usaldan teda täielikult, et ta teeb meie strateegia jaoks õige valiku," lisas Tänak.