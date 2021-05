Ralliajakirjanik Colin Clark: Tänak esitas enne lepingu pikendamist Hyundaile ühe väga konkreetse nõudmise

Uudis Hyundai ja Loriaux vahel sõlmitud koostöölepingust sai avalikuks selle nädala alguses.

"Mootorispordis on liiga tihti kasutatud sõna "geenius", aga ma arvan, et see sõna sobib Loriaux iseloomustamiseks väga hästi. Tema aktsiad on väga kõrgel. Ma ütlen teile, miks ma arvan, et ta Hyundaisse läks. Ma arvan, et see juhtus Tänaku tõttu," pakkus Clark oma videokolumnis.

Kuna eile tuli uudis, et nii Tänak kui Thierry Neuville sõlmisid Hyundaiga mitmeaastase lepingu, on Clark kindel, et Loriaux` palkamine on sellega seotud.

"Ilmselgelt on Hyundail olnud asfaldirallidel probleeme. Ma tõesti arvan, et Tänak on hetkel maailma parim rallisõitja, ta on kiireim sõitja. Ma usun, et tal on selline mõjuvõim, et ta saab öelda, et tooge Loriaux ja ma jätkan teiega," sõnas Clark. "Pealegi on Loriaux`l väga tugev side Tänaku mentori Markko Märtiniga."

"Hyundai ja Tänaku koostöö pole siiani veel tulemust tootnud. Pole veel õiget harmooniat, mis oli näiteks Toyotas, kus Tänak oli võitmatu. Ta pole sellest võimest midagi kaotanud, kuid sõitja üksi ei suuda midagi, alati sünnib tulemus sõitja ja masina koostöös," lisas ralliajakirjanik.

Clark on kindel, et Hyundai põhisõitjate uued lepingud on väga halb uudis M-Spordile ja Malcolm Wilsonile.

"Nad (M-Sport) teevad kindlasti 2022. aastaks väga hea auto, aga vaja on ka väga head sõitjat. Ja neid on turul vähe. Evans on aasta lõpus saadaval, sest tema leping lõppeb, kuid ma oleksin ülimalt üllatunud, kui ta Toyotast lahkuks. Tal on Latvalaga väga head suhted. Minu arvates on Toyotas asjad paigas. Tehniliselt on Evans saadaval, kuid realistlikult mitte," ütles Clark. "Seega on M-Spordil suur probleem, keda oma masinasse panna."

Colin Clarki videokolumni ("Mõtted köögilaua tagant") näeb siit: