Tänaku tööandja uus trumpäss selgitas, miks ta Hyundaisse tuli: see oli nagu unistuste pilet

"Olin viimased seitse aastat seotud Bentley GT3 arendamisega. Hakkasin WRC-sarja igatsema, sest see on olnud suur osa minu elust. Näen, et autoralli on kõige nõudlikum mootorispordi valdkond. 2020. aastal töötasin ka Fordi 2022. aasta WRC-auto kallal, aga ma ei olnud enam programmi juht. Vajasin suuremat väljakutset. Fordi 2022. aasta auto kannab palju minu DNA-d, aga ma ei juhtinud midagi," kirjutas Loriaux sotsiaalmeedias.