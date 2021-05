Tuntud ralliajakirjanik on Ott Tänaku valikust üllatunud

"Ütlen ausalt, et arvasin tõesti, et Tänak suundub järgmiseks aastaks tagasi M-Sporti. Christian Loriaux` (M-Spordis töötanud insener - toim.) üleminek Hyundaisse hägustas seda arvamust veidi," kirjutas Evans ralliportaalis DirtFish.

"Tänaku ajastus ei üllata mind tegelikult. Kaks aastat tagasi just sel ajal ütles ta mulle, et soovib kiiresti tehingu sõlmida. Sel hetkel oli ta Toyota meeskonnas olnud pisut üle aasta," meenutas Evans. Tema arvates jäi toona tehing katki Toyota bossi Tommi Mäkineni tõttu, kes ütles avameelselt, et on liiga vara.