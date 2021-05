Tänaku värske lepingu kõige olulisem detail püsib saladuses, M-Spordil seisavad ees huvitavad valikud

Ott Tänak ja Martin Järveoja jätkavad Hyundais. Foto: ANDREJ ISAKOVIC, AFP/Scanpix

Autoralli MM-sarja järgmise hooaja jõujooned hakkavad vaikselt paika loksuma. Alles hiljuti teatas Toyota, et nemad tahavad koostööd jätkata Elfyn Evansi ja Kalle Rovanperäga. Lisaks loodetakse, et Sebastien Ogier sõidab pooliku hooaja. Nüüd teatas Hyundai ametlikult, et nemad jätkavad seniste põhitegijate. Lepingut pikendati nii Ott Tänaku kui ka Thierry Neuville'iga. Siiski jäeti väga oluline detail endiselt saladuseks.