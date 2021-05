Superliigast loobunud klubid maksavad UEFA-le kopsaka hüvitise

UEFA teatas reedel, et on Superliigast loobunud klubidega karistusmeetmetes kokkuleppele jõudnud.

"Üheksa klubi saavad aru ja nõustuvad, et Superliiga projekt oli viga, ja paluvad vabandust fännide, rahvuslike ühenduste, rahvusliigade, teiste Euroopa klubide ja UEFA ees," seisab UEFA pressiteates.

Need üheksa klubi on Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham, AC Milan, Milano Inter ja Madridi Atletico.

Klubid on ühiselt vastu võtnud otsuse, et annetavad kokku 15 miljonit eurot jalgpalli heategevuseks. Raha on ette nähtud laste ja rohujuure taseme jalgpalli edendamiseks terves Euroopas.