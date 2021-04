Superliiga kiire rikastumise plaan kukkus kokku, kuid põhiprobleem jääb. Mis saab edasi?

Superliiga loomisel oli üks selge idee ning selleks oli senisest veelgi suuremate rahapakkide teenimine. Manchester Unitedi, Liverpooli ja Londoni Arsenali ameeriklastest omanikud on aastaid kõrvalt näinud, kui tulus on omada klubi mõnes USA profiliigas. Seal on kindlad summad alati garanteeritud ning rahastusmudelis on suured ootamatused välistatud.

Euroopa klubivutis on asjad aga teisiti. Näiteks tunnistas tundmatuks jääda soovinud Premier League'i tiimi omanik, et mõnikord ta ei tea ka hooaja viimase mängu eel, kas tuleval hooajal on tema klubi eelarve 170 miljonit eurot või 70 miljonit eurot.