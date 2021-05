UEFA plaanib karistusoperatsiooni: Reali, Barcelonat ja Juventust ähvardab Meistrite liigast välja viskamine

ESPN-i teatel on viimase kümne päeva jooksul toimunud mitmeid läbirääkimisi. Üheks osapooleks on olnud UEFA teiseks Inglismaa klubid (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Londoni Arsenal, Londoni Chelsea ja Tottenham) ja hispaanlaste Madridi Atletico. Kuna nimetatud tiimid on praeguseks Superliigast eemaldanud, siis neid ootab ilmselt leebe karistus.