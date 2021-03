Manchester City staarründaja lahkub suvel klubist

2011. aastal Madridi Atleticost Citysse kolinud Agüero on löönud Inglismaa meistriliigas 271 mänguga kokku 181 väravat. Üldse on Argentiina koondislase arvel Inglismaa klubis 384 mängu ja 257 väravat. Tänavusel hooajal on aga Agüero saanud platsile vaid kaheksas liigamängus - neist enamuses vahetusest - ning löönud ühe värava.