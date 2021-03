Vormeliportaal: Hamiltoni uude lepingusse lisatakse nn Verstappeni klausel

F1 Insider kirjutab, et Hamilton, kes on Mercedeses sõitnud alates 2013. aastast, allkirjastab lähiajal ühe hooaja pikkuse lepingu, mida tal on õigus aasta võrra pikendada. 36-aastase Hamiltoni palganumber jääb samaks ehk on jätkuvalt 40 miljonit eurot aastas.

Lepingus fikseeritakse, et Hamiltonil on õigus võistluskiivrile panna kahe oma isikliku sponsori logo. Veel huvitavam punkt on aga klausel selle kohta, et valitseval maailmameistril on Mercedese teise sõitja palkamise küsimuses vetoõigus. Seda nimetataksegi isegi Verstappeni klausliks, sest Hamilton ei soovi Red Bulli esinumbrit Max Verstappenit oma tiimikaaslasena näha.