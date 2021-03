Kelly Sildaru: 14-aastane laps ei ole piisavalt küps, et mõista seksuaalse enesemääratlemisega kaasnevaid riske

"14-aastane laps ei ole piisavalt küps, et mõista seksuaalse enesemääratlemisega kaasnevaid riske," kirjutas Sildaru sotsiaalmeedias. "Täiskasvanu võib sellises vanuses last hõlpsasti manipuleerida, et ta astuks seksuaalselt kuritarvituslikku suhtesse ja laps võib seda mõista alles aastaid hiljem."