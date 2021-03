Politsei ja prokuratuur alustasid jalgpalliliidult saadud info põhjal Getulio suhtes kriminaalmenetlust

Karistusseadustiku paragrahv 1432 käsitleb suguühet või muu sugulise iseloomuga tegu täisealise ja alaealise vahel, kui süüdistatav on seda tehes ära kasutanud kannatanu sõltuvust süüdlasest või kuritarvitanud oma mõjuvõimu või usaldust. „Selline sõltuvussuhe võib olla treeneri ja treenitava vahel, sest alaealine on mõjutatav täisealise treeneri poolt, keda ta usaldab ja kes aitab tal sportlikke eesmärke ellu viia. Seda mõjuvõimu ei tohi täiskasvanu aga kuritarvitada. Kriminaalmenetluse eesmärk on nüüd välja selgitada ja tõendada, kas seksuaalse iseloomuga teod toimusid täisealise mõjuvõimu all olnud alaealistega,“ selgitab Sild kuriteokoosseisu olemust.