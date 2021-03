Jalgpalliliidu distsiplinaarotsust Kalju ekstreeneri Getulio suhtes täna ei tulnud

"Hoolimata sellest, et treeneri selgitusi esmaspäevaks ei tulnud, on tal endiselt võimalus neid esitada ning sellega on kursis ka tema esindaja. Kuna menetlus veel käib, on mõistagi kõigil, ka Kaljul võimalik oma selgitusi täiendada," lisas Uiboleht.

"Pole võimalik vastata, kui pole teada, millele vastust oodatakse. Ametlikus menetluses ei saa mängida peitust. Jalgpalliliit hoiab ainsat inimest, kellele nad peaksid infot jagama ja temaga koostööd tegema, pimeduses ja teadmatuses. Olen saatnud nii esmaspäeval kui ka täna hommikul jalgpalliliitu kirjad, kus palusin ametlikult infot ja selgitusi. Nüüd (ehk tõesti mõned kümned minutid tagasi) sain siis kirja, kus viidatakse uuesti meedias avaldatud artiklitele! See lihtsalt ei tundu päris menetlus olevat. Osa infost üldse ei väljastata, sest see on väidetavalt konfidentsiaalne. Samal ajal paisatakse avalikkuse ette, et „oleme kogunud seda ja teist“. Mida me siis omalt poolt ütleme?"