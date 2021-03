Jaht 200 000 eurole: Levadial kaks lotopiletit, Kaljul üks ja ka väiksematel üks

Aastate jooksul ei ole siinsed vutiklubid teinud mingit saladust, et euroraha on neile äärmiselt oluline. Tänavu ollakse aga varasemaga võrreldes uudses seisus ehk Eestil on senise nelja eurokoha asemel nüüd ainult kolm pääset. FC Floral ja Paide Linnameeskonnal on ihaldatud kohad olemas. Viimasele vabale piletile kandideerivad eelkõige FCI Levadia ja Nõmme Kalju. Seejuures on Levadial ka õlekõrs. Kumb klubi võidab vajalikud kolm kohtumist ja kas Levadial läheb vaja florakate abikätt?