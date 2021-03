Järeldused mängust, millest tavaliselt järeldusi ei tehta

Viimased aastad on näidanud, et superkarikast ei maksa kaugele ulatuvaid järeldusi teha. 2017. aastal kaotas FC Flora finaali 0 : 5 FCI Tallinnale, kuid aasta lõpuks krooniti meistriks just Flora. 2019. aastal suutis värske meister Nõmme Kalju 3 : 2 üle mängida FCI Levadia, kuid järgmise kahe kuu jooksul lagunes Kalju mäng täielikult. Küll aga alistas Flora mullu 2 : 0 Narva Transi ning tegi seejärel oma ajaloo parima hooaja – kodusel tandril võideti kõik kolm tiitlit ja Euroopa liigas jõuti play-off’i. Ka tänavune triumf Paide üle andis mitu konkreetset signaali.