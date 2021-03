Jürgen Klopp välistas Saksamaa koondise peatreeneriks asumise

"Jogi Löw tegi pikkade aastate jooksul uskumatult head tööd. Ta on olnud läbi aegade üks edukamaid (Saksamaa peatreenereid)," kiitis Klopp praegust juhendajat, vahendab BBC Sport.

"Sel suvel ega järgmisel suvel pole ma Saksamaa koondise jaoks saadaval. Mul on Liverpoolis jäänud kolm aastat. See on lihtne olukord: kirjutate alla lepingule ja proovite sellest kinni pidada," lausus Klopp.