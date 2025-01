Klavanil on paberil 20 klubi toetus. Juhatuse liikmena tekkis tal küsimus, kuhu kadus alaliidu raha

Praeguseks ei ole presidendivalimisi veel välja kuulutatud, kuid eelduste kohaselt võiksid need toimuda mai lõpus. Kandaduuri üles seadmiseks on vaja 15 % liikmete häältest, mis lõpuks tähendab ilmselt 16 toetushäält. Kolmapäevase pressikonverentsi järel intervjuusid jagades tunnistas Klavan, et praeguseks on tal olemas 20 klubi toetus. Delfi Sport toob nimeliselt välja osad klubid, kes on asunud Klavani selja taha.