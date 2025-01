VIDEO, BLOGI ja FOTOD | Pohlaku vastu kandideeriv Klavan tutvustas oma programmi ja meeskonda, kuhu kuulub ka Martin Herem

„Ma ei ole rahul paigalseisuga Eesti jalgpallis. Meie siht on jõuda maailma 50 parima jalgpalliriigi hulka. See on eesmärk, mille saavutamiseks on vaja senisest targemat tegutsemist nii noortetöös kui ka klubide sihipärasel arendamisel. Lisaks nõuab see võimalikult laia haardega jalgpallipüramiidi ning kogu jalgpallikogukonna kaasamist. Eesti jalgpalli tuleb juhtida tänasest palju avatumalt,“ tõdes Klavan visiooni tutvustades.