Presidendiralli telgitagused. Kuidas läheb Klavanil häälte kogumine? Kui kindel on Pohlaku positsioon?

Avalikkus võttis Klavani kandideerimise otsuse väga soojalt vastu. Kui rahvas saaks valida, siis olekski Klavan suure tõenäosusega järgmine alaliidu juht. Valiku langetavad aga jalgpalliliidu 106 liiget (kolm neist on praegu likvideerimisel) ning seal on seniste prognooside kohaselt selge soosik Pohlak. Samal ajal liiguvad ringi erinevad kuulujutud ja kõlakad. Ühed neist ütlevad, et Klavanil on häälte kogumisega ilmselgelt raskusi. Teiste sõnul on tal aga hääli koos tunduvalt rohkem, kui keegi üldse arvatagi oskaks. Delfi Sport uuris siit ja sealt, mis seisus kandidaadid praegu on. Muu hulgas sai pilk heidetud ka alaliidu rahakotile ja vaadatud, milliste ja kust pärit vahenditega jalgpalliliit toimetab.