Mida tähendab kuupäevaline märge Aivar Pohlaku kohta üldkogu protokollis? Kas alaliit võib vahepeal jääda presidendita?

Delfi Sport kirjutas neljapäeva hommikul ülevaate, mis valimiste telgitagustes toimib ja milline on Pohlaku ning Klavani seis. Nagu selgub, siis omajagu küsimusi on tekitanud praeguse presidendi ametiaja pikkus. Nimelt on 2021. aasta üldkogu koosoleku protokolli kirja pandud, et Pohlak peaks tööpostil olema tänavuse aasta 1. aprillini. Sellest omakorda tuleneks, et mõneks kuuks võiks alaliit jääda vahepeal juhita.