Klavani kampaaniat veavad Kaljulaidigi EOK-sse aidanud Riisalo ja Linnamäe. Asjaosalised selles vastuolu ei näe

On see ikka eetiline, et spordi katuseorganisatsiooni juhtfiguuri taustajõud niivõrd otseselt ühe spordiala tulevikku mõjutada püüavad?

Kersti Kaljulaid selles eetilist vastuolu ei näe, kuigi spordiringkondades peetakse sellist organisatsioonide kokkupuutumist läbi nende taustaisikute kummaliseks. Seda enam, et alles hiljuti teatas Kaljulaid EOK esindajate kogu ees, et Tiit Riisalo on ajutiselt EOK palgal, aidates Eestil pääseda lähemale rahvusvahelise olümpiakomitee juhtfiguuridele ning Taavi Linnamäe nõustas EOK-d uue juhtkonna ametisse asudes kommunikatsiooni vallas.

Delfi küsis Kaljulaidilt, kas Riisalo ja Linnamäe pidasid enne Klavaniga koostöö alustamist temaga nõu või küsisid tema heakskiitu, arvestades, et tegemist on Kaljulaidi pikaaegsete abilistega juba Vabariigi presidendiks olemise ja sellele eelnenud kampaania ajast (2016-2021). Ühtlasi palusime kommentaarida, kas ta ei näe, et sedasi võiks EOK kaudselt sekkuda ühe spordiala tuleviku kujundamisse.

