West Ham palkas uueks juhendajaks endise Chelsea peatreeneri

„See on uhke päev, sest saan olla selle hämmastava klubi peatreener. Suured traditsioonid, suur ajalugu, suured ootused, suur väljakutse,“ ütles Potter lepingu allkirjastamise järel, vahendab BBC. „Olen ​​väga põnevil, see on natuke nagu jõulud. Ootan huviga tänast kohtumist mängijatega, kohtumist meie toetajatega ja töö alustamist. Viimased 20 kuud on olnud minu jaoks hea puhkus.“