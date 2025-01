KOMMENTAAR | Aivar Pohlaku koht on UEFA-s Eesti jalgpalli jaoks olulisi niite tõmbamas, mitte kohalikku vutti mikromanageerimas

See on minu kui aastaid jalgpalli mänginud, jälginud, armastanud ja omal ajal ka profimõtteid mõlgutanud inimese arvamus. Tõsi, kohati on see arvamus mõjutatud ka „küla peal kuuldust“. Vesteldes Jalgpallihaigla raudvara ja juhuse tahtel ka Premium liiga kohtunikega, on jäänud kõlama, et Eesti jalgpallis ei käi kõik ikkagi ühte jalga.