Tallinna Kalev jättis hüvasti pea kõigi kogenud meestega. Lindpere: alustame mõnusat noorenduskuuri

Detsembri teises pooles lõpetas Kalevi mängiv president Ragnar Klavan (39) sportlaskarjääri ja kaptenipaela kandnud Tristan Toomas Teeväli (21) lõi käed Tallinna Floraga. Jaanuari alguses teatas Kalev, et nende juures ei jätka ka väravavaht Oskari Jussi Forsman (36), kaitsjad Kaspar Laur (24) ja Taijo Teniste (36), keskpoolkaitsjad Marek Kaljumäe (33) ja Sander Sinilaid (34) ning ründemängijad Joosep Põder (19) ja Arseni Kovaltšuk (24). Lisaks said läbi soomlaste Aaro Toivoneni ja Stanislav Baranovi laenulepingud.

Kuigi meeskonnas on vaid kolm mängijat, kel passis üle 21 eluaasta, siis suurt lisa pole oodata. „Teeme nagu eelmine kord noorenduskuuri,“ ütles Kalevi spordidirektor Joel Lindpere. „Ka eelmisel hooajal oli plaan kasutada paljusid noori, aga mitmed 2000ndatel sündinud mängijad said vigastada ja olid operatsioonid. Sel aastal alustame mõnusat noorenduskuuri, mida oleme viljelenud varemgi, ning loodame, et noormängijad teevad sammu edasi.“