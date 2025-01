Järjekordne peatreener sai Inglismaa kõrgliigas sule sappa

West Hamil on käsil üle ootuste kasin hooaja esimene pool, mille järel paiknetakse Inglismaa kõrgliigas 23 punktiga 14. kohal. Väljalangemistsoonist lahutab tunamullu Konverentsiliiga võitjaks kroonitud klubi seitse punkti.

Klubi tüüril olnud Lopetegui vallandamise osas on õhus olnud spekulatsioonid juba pikemat aega. Pärast nädalavahetusel Manchester Cityle 1:4 kaotamist sai aga West Hami juhtkonnal lõplikult mõõt täis ning kolmapäeval anti teada, et hispaanlasega on töösuhe lõpetatud.