Mercedese boss: mõtlesin tõsiselt, et Hamilton võikski meeskonnast lahkuda

Wolff on mitmel korral öelnud, et Hamiltoni kiire otsus ei ajanud teda vihaseks, kuid pani ta raskesse seisu.

„Täiesti mõtlesin sellele, et Lewis võikski lahkuda. Ma lihtsalt ei saanud aru, miks ta läks teise meeskonda enne, kui sai teada, kas oleme konkurentsivõimelised või mitte,“ teatab Wolff sel nädalal ilmunud Matt Whymani kirjutatud Mercedese tiimi raamatus „Inside Mercedes F1: Life in the Fast Lane.“

„Jäime hätta ja sellel oli kaubanduslik mõju. Aga kas ma võtan seda isiklikult? Ei, see oli äriotsus,“ kinnitab Wolff. „Meil ​​on olnud [Hamiltoniga] nii edukas ühine teekond ja nüüd on meil omad eesmärgid. See ei mõjutanud mind üldse. Olen paksu nahaga. Mul on elus olnud väga raskeid aegu ja seda ei saa nendega võrrelda.“