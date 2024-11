AMETLIK | F1 sarjas näeb järgmisel hooajal taas Brasiilia sõitjat, aga soomlastel on vesi ahjus

Sauberiga lõi tänavu käed kogenud sakslane Nico Hülkenberg, kuid teise sõitja osa spekuleeriti vormelimeedias pikalt. Nüüd on aga viimaks kindel, et liisk langes Bortoleto kasuks, kellest saab ühtlasi esimene Brasiilia täiskohaga sõitja pärast Felipe Massat, kes lahkus 2017. aastal Williamsist.

Ainus vaba koht on veel Red Bulli sõsartiimis RB-s, kus praegu sõidavad Yuki Tsunoda ja Liam Lawson (sai sügisel endale Daniel Ricciardo vallandamise järel vabaks saanud koha). Kui Tsunodal on uueks aastaks leping olemas, siis Lawsonil veel mitte.

Samas on meedias spekuleeritud, et Lawson võidakse edutada otse Red Bulli, sest küsimärgi all on ka Max Verstappeni tiimikaaslase Sergio Perezi tulevik. Red Bulli kohaga on seostatud veel Franco Colapintot (Williams) ja Carlos Sainzi (Ferrari), kes sõlmis küll järgmiseks aastaks Williamsiga lepingu, kuid eksisteerib variant, et Red Bulliga liitumise korral saaks tema koha endale Colapinto.