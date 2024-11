Michael Schumacheri poja tüdruksõber ajas sotsiaalmeediasse postitatud fotoga fännid segadusse

Schumacher ja Hasonovitš on suhtes olnud juba üle kahe aasta ning vähem kui kuu eest saabus uudis, et Micki väljavalitu on omaks võetud ka legendaarse Saksa vormelisõitja kõige lähedamasse siseringis.

Kuna Schumacher ja Hasonovitš on suhtes koos olnud juba üle kahe aasta, käivad siin-seal kõlakad ka paari kihlumisest. Hiljuti jagas Bosania modell sotsiaalmeedias pilti, kus tal on vasakus käes sõrmus. Need, kes lootsid, et tegemist on kihlasõrmusega, pidid valusalt pettuma. „Ei, see pole kihlasõrmus,“ kirjutas Hasonovitš.