Itaalia meedia: vanameister Bottas jääb sõitjakohast ilma

Ajalehe andmetel on Sauber otsustanud Bottase asendada 20-aastase Brasiilia tulevikulootuse Gabriel Bortoletoga.

Bortoleto kuulub McLareni noorteakadeemiasse, kuid see meeskond ei kavatse tema üleminekut takistada.

„Me ei takista Gabrieli vormel-ühes sõitmiseks koha otsimisel. Ta võitis F3 sarja meistritiitli ja juhib nüüd F2 sarja. On normaalne, et meeskonnad on temast huvitatud,“ ütles McLareni meeskonna boss Andrea Stella.