Tüli jätkub: F1 sõitjad tegid FIA-le ühispöördumise. „Me oleme täiskasvanud, kellele pole vaja ette öelda, mis aluspükse kanda“

Septembrikuisel Singapuri GP-l sai karistada Max Verstappen, sest ta kasutas pressikonverentsil sõna „fuck“. Kolmekordne maailmameister saadeti ühiskondlikult kasulikule tööle. Seejärel otsustas Verstappen lühikest aega F1 ametlikke pressikonverentsi sisuliselt boikoteerida, vastates küsimustele vaid paari sõnaga. Loe pikemalt siit.

Septembris pälvis palju kõneainet FIA president Mohammed Ben Sulayemi sõnavõtt, kus ta märkis, et sõitjad ropendavad liiga palju ja võrdles neid räpparitega. „Teate, me pole räpparid. Mitu korda nad ütlevad minutis f-sõna (loe: fuck)? Me ei tohiks sellega tegeleda. Nemad on nemad ja meie oleme meie,“ teatas ta.

Hiljuti karistati Ferrari sõitjat Charles Leclerci, sest ta kasutas Mehhiko GP-l f-tähega sõna, kui üritas selgitada, mis tunne teda valdas, kui ta kaotas oma masina üle kontrolli. FIA karistas monacolast 10 000 dollari suuruse rahatrahviga, millest pool on tingimisi.

Nüüd sai sõitjatel mõõt täis ja GPDA tuli välja avaldusega, kus anti mõista, mida nad FIA lähenemisest arvavad. Pressiteates märgiti alustuseks, et kõik sõitjad saavad aru, et kohtunike otsuseid tuleb järgida.

„Mis puudutab vandumist, siis on vahe kellegi solvamises või juhuslikus vandumises, mida tehakse näiteks halva ilma või elutu asja kirjeldamisel, nagu näiteks F1 auto või sõiduolukord,“ seisis avalduses. „Soovitame ka FIA presidendil jälgida oma tooni ja keelt, kui räägitakse meie sõitjatest. Meie liikmed on täiskasvanud inimesed, kellele pole vaja läbi meedia anda juhiseid, kuidas ehteid või aluspesu kanda.“ Ehted oli ilmselt viide Lewis Hamiltonile, kes on pikemat aega vedanud vägikaigast õiguse eest kanda ninaneeti.

GPDA lisas teates, et sõitjatele rahatrahvide maksmine ei mõju spordi mainele hästi. „Viimased kolm aastat oleme palunud FIA presidenti, et näidataks detailselt ette, kuhu need trahvirahad lähevad ja milleks neid kasustatakse. Palume jälle, et FIA president oleks finantsasjades läbipaistev ja astuks meiega avatuud dialoogi.“