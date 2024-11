KUULA | „Jalgrattapalavik“: Tiitlivõistluste debütant: Taaramäe kirjutas mulle suvel ja ma mõtlesin, et ta mõnitab mind, aga...

Taavi Kannimäe edu on seda üllatavam, et maantee temposõidule keskendus ta alles käesoleval aastal. Varasemalt sõitis rohkem maastikurattamaratone. Tema trump on võimsus. Suudab 10 minutilisel lõigul hoida keskmist 500 vatti. Seda ei ole liiga lihtne teha ka maailma tippklassi ratturitel. Aga miks see avastus on tulnud nii hilja ja kus tänane tiitlivõistluste mees varasemalt oli? Need küsimused ja paljud teisedki veel saavad vastuse jutuajamise käigus. Vestlust veab Ivar Jurtšenko.