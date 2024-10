KUULA | „Jalgrattapalavik“: Madis Mihkels vaatab hooajale tagasi ja annab aimu, mida tõi endaga kaasa vägev sõit Pariis-Roubaix’l

Fakt on see, et Madis Mihkels sõlmis uue lepingu juba maikuus Giro d’Italia ajal. Ta kirjeldab protsessi, kuidas klubi valik teoks sai ja mis hetkel praktiliselt kõik World Touri tiimid tema allkirja ootasid. Räägime sellise detailsuseni välja, et kuulajad saavad isegi teada palgatõusu suuruse.

Mihkels kummutas lõppenud hooajal müüti, et jalgrattaspordis loeb ainult võit. Võite ei tulnud, aga hooaeg oli selline, et maailma kõige kõvemad tiimid jooksid sõna otseses mõttes eestlasele tormi. Kuidas sellises olukorras hakkama saada, et mitte teha valesid otsuseid? Mihkelsi seljatagust aitavad „turvata“ hollandlased ja nii on see olnud juba alates juunioride klassist peale.

EM-i pronksimehe uue tööandja nimi on avalik saladus, aga välja hõigata seda ei saa. See ei oleks korrektne. Küll on Mihkels uue tiimiga juba esimese tutvumisringi teinud, osaledes kolm päeva kestnud kokkusaamisel. Enamus seltskonnast on tema jaoks uus, aga seda huvitavam. Mihkels teab, et teda on palgatud meeskonda tulemust tegema ning eelolev hooaeg saab olema esimene, kus vastutuse koorem lasub õlgadel.

Head kuulamist! Vestlust veab Ivar Jurtšenko.