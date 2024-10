KUULA | „Jalgrattapalavik“: Tipptiimis spordidirektorina jätkav Rene Mandri teab, kes on tänasel päeval Eesti kõige suurem sporditalent

Ühtlasi teeb Rene Mandri saates furoorika avalduse. Käesoleva aasta maanteesõidu Euroopa meistrivõistluste pronks Madis Mihkels on tänase Eesti spordi suurim talent. Eesti Olümpiakomitee värske president ja Täitevkomitee liikmed, hoidke silmad-kõrvad lahti: „Kui me nüüd räägime Madisest, siis tema on maailma tasemel talent. Selliseks peab sündima. Sa võid treenida ükskõik kuidas, aga kui sul ei ole antud, mis on Madisel, siis sa ei saa selliseks. Me võime väga rahul olla, et meil on selline talent. Ja ma julgen väita, et ta on läbi aegade meie suurim talent, kes meil olnud on (jalgrattaspordis). Ja ma julgen väita ka seda, ma ei tea, kas Eesti spordiüldsus sellest aru saab, aga Madis Mihkels on antud hetkel Eesti spordimaastikul kõige suurem rahvusvahelise kaliibriga talent. Teist sellist meil ühelgi spordialal hetkel ei ole.“