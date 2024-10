Prantsusmaa laskesuusatajad saavad lapsevanemateks

33-aastane Guigonnat kuulub Prantsusmaa tipptegijate hulka ka praegu, tema auhinnakollektsioonis on kolm maailmameistrivõistluste medalit, millest kaks on kuldsed. 2021. aastal võitis ta Pokljukas MM-kulla paarissegateates koos Julia Simoniga ja 2023. aastal Oberhofis meeste teatesõidus. Hõbemedali on Guigonnat võitnud 2019. aastal Östersundi MMil ühisstardist sõidus.