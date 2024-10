Tippsporti naasev Johaug: võin kõlada ülbelt, aga ma ei tule tagasi selleks, et sõita kuuendatele kohtadele

36-aastane Johaug on aegade üks paremaid murdmaasuusatajaid, kelle auhinnakapis on kuus medalit olümpiamängudelt ning 19 maailmameistrivõistlustelt. Sel talvel loodab ta saada lisa, sest põhja suusaalade maailmameistrivõistlused toimuvad tema kodumaal Trondheimis.

„Võin tunduda ülbena, kui ütlen, et ma ei tulnud võitlema kuuendate või kümnendate kohtade eest,“ tõdes kaheaastase pausi järel suusakarusselliga liituv Johaug Norra rahvusringhäälingule. „Oh, ma juba tunnen, kuidas hooaeg läheneb. Tunnen, kuidas külmakraadid on tulemas, väljas on sügis ning kohe algab külm ilus aeg. Saab olema põnev aeg ja see on juba väike värin.“

MK-sari saab lähte novembri lõpus Rukal, aga arusaadavalt on norralanna peamised sihid seotud veebruari lõpus algava MM-iga. Trondheimis jagatakse medalid vabatehnika sprindis, klassikatehnika sprinditeates, 20 km ühisstardist suusavahetusega sõidus, 10 km eraldistardist klassikas, naiste teatesõidus ja 50 km ühisstardist vabatehnika sõidus. Johaug möönis, et sprintides ta kaasa ei löö, aga igal muul distantsil sooviks ta ideaalis lähtes olla.

Paljude jaoks on kuues koht suurepärane tulemus, Johaugile mitte

Kuid alustuseks peab norralanna näitama, et ta on jätkuvalt maailma tipptasemel suusataja. Norra koondisesse murdmine ei tohiks olla ületamatu ülesanne, sest riigi õrnema soo esindajate suusatamises pole parimad ajad. Eelmisel hooajal mahtus MK-sarja kokkuvõttes vaid üks nende koondislane 13 parema sekka, kui Heidi Weng oli kaheksas.

Samas vihjas Johaug, et kui aastavahetuseks on näha, et ta medalite peale ei suuda sõita, siis võib ta oma plaanid ümber vaadata ja koha jätta noorematele naistele, sest pelgalt esikümnesse jõudmine teda ei rahulda. „Ma tean, et paljude jaoks oleks MM-i kuues või kümnes koht suurepärane tulemus. Eriti koondise noorematele naistele oleks see suur asi. Kuid ma olen seisus, et olen MM-idel viimasest üheksast individuaalsest kullast võitnud üheksa,“ selgitas ta.