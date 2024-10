Viimati kohtuti omavahel kohtusaalis mai lõpus. 29. mail teatas Harju maakohtu kohtunik Katre Poljakova, et vajaduse korral on ta valmis puhkuse katkestama, kui Tõnis Sildaru kriminaalasjas peaksid pooled ära leppima. Nagu praeguseks on selge, siis leppimist ei tulnud. Tänase istungi järel avaldas Kelly Sildaru ka meediale, millise ettepanekuga suvel kokku saadi. Kohtusaalis laotati avalikul istungil aga letti kõik rahanumbrid, mille üle on vaidlused käinud.