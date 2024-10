Rootsi laskesuusatäht sai dopinguproovi andes veremürgituse

„Olin seal [haiglas] kolmapäeval ning laupäeval oli mu käel näha, et midagi on valesti,“ ütles Nelin, kelle käe veresooned olid muutunud mustaks.

Laskesuusataja arstist isa sai koheselt aru, et tegemist on veremürgitusega ja et bakter on tunginud poja organismi. Seetõttu tekkiski kehas vastureaktsioon, mis kahjustas keha enda kudesid.