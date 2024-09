Kaidi Kivioja lõpetas Ibiza saarel World Touri etapi teises kümnes

„Jäin ujumises liiga palju maha ja tase on nii kõrge, et hiljem kedagi kätte saada,“ ütles Kivioja Eesti Triatloni Liidu pressiteate vahendusel. „Tõstsin oma positsiooni küll rattas ja jooksu alguses, aga lõpuks said kiiremad jooksjad mind ikkagi kätte. Lõppkoht on küll ainult 18., aga tegelikult ei olnud mu sooritus kõige halvem. See tase siin lihtsalt ongi nii kõrge ja nõrkused on nii väheste võistlejatega võimendatud, eriti ujumises.“