DELFI VIDEO | Ironmani EM-il teise koha saanud Jürgen Ligi: medal on medal, kuid söök ei lähe tükk aega sisse

„Medal on medal, kui see on Euroopa arvestuses, siis on teine koht väga hea,“ rääkis Ligi finišis, et tänavune ettevalmistus polnud tegelikult kaugeltki ideaalne. „Trenni teen ma nii palju kui saan, aga pikkadest treeningutest tundsin puudust. Kevadel oli ka haigus, mis lõi sügava lünga, aga üldiselt tuleb tänasega rahule jääda, sest enamikes võrdlustes läks hästi.“