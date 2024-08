DELFI VIDEO | Paratriatleet Laura-Liis Juursalu Seine’i jõge ei karda: kui võistluse ajal nakkuse saad, peaks ikka finišisse jõudma

Seine’i jõe kvaliteet oli suur teema ka möödunud Pariisi olümpiamängudel, kus tuli meeste võistlust mitterahuldavate veeproovide tõttu päeva võrra edasi lükata. Kahe suurvõistluse vahel on rahvusvahelisel triatloniliidul olnud aega toimunut seedida ja sellest omad järeldused teha. Triathlon Today kirjutab, et korraldajatel on paralümpia võistluste läbiviimiseks erinevaid stsenaariume.

„Ma ei pelga [seda jõge] võistluse ajal, vaid raja tutvustusel, kui on võimalik rada läbi ujuda. Kui siis tõesti mingi nakkus tuleb, mis võistluse ajaks rivist välja lööb... Arvan, et kui see nakkus võistluse ajal saada, siis jõuab ehk finišisse ära,“ arutles Juursalu.

„Minu sõbrad jooksevad minu võistluse ajal kõik Jüri Jaansoni jooksul, millest on natuke kahju, aga muidu väga hea mõte, et otseülekandeid tehakse. Puudega inimesed ja sportlased on meie keskel ja see on tavaline elu osa - miks ei võiks seda üle kanda ja inimesi selle kaudu nakatada. Äkki keegi mõtleb, et tahab ka sporti teha ja olümpiale jõuda. Minu arust on see väga lahe!“ ütles Juursalu.