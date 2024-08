FOTOUUDIS | Järjekordse Ironmani lõpetanud Kalev Kruus sai soovitud medalikomplekti kokku: see on nüüd tehtud

„Viis täispikka Ironmani on täpselt 5x rohkem kui ma kunagi oleks arvanud. Esimest korda lugesin sellisest distantsist - 3,8 km ujumist, 180 km ratast ja 42 km jooksu - keskkoolis vahetunnis mingist tollasest spordilehest. Need numbrid ja alad tundusid absurdsed siis ja mingis mõttes tunduvad ka täna,“ kirjutas ta pildi juurde.

„Korraldajad ei valetanud, need kes tegid neljal aastal järjest, said oma medalid kenasti kokku sobitada. See on nüüd tehtud ja ühtlasi ka minu Ironmanid. Tänud kõigile, kes nende aastate jooksul on aidanud, huvi tundnud ja ka halvasti rääkinud. See kõik käib elu juurde ja elama peab.“