KOMMENTAAR | Noored rallimehed on kuum kaup, Virves ja Jürgenson peavad olema stardipositsioonil

Rallimaailm on ühe nurga alt mitte just kummuli, aga külili pöördunud. Aastaid polnud noortel sõitjatel võimalustki tehasetiimidesse pääseda, äärmisel juhul vaid M-Sporti, kus juba meeskonna teine number pidi selle eest maksma kopsaka summa. Nüüd on noortest aga saanud kuum kaup ning võib arvata, et juba tuleval hooajal jõuab nii mõnigi unelmate ametisse ja palgale.